Fenerbahçe Kupasını Aldı
37 dakika önce
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını maçtan sonra düzenlenen törenle aldı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası
'nın finalinde BOTAŞ'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe
, kupasını maçtan sonra düzenlenen törenle aldı. Şanlıurfa
11 Nisan Spor Salonu'ndaki maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.
Şampiyon Fenerbahçe takımının kupası ve oyuncuların madalyaları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan
tarafından takdim edildi.
Finalde Fenerbahçe'ye yenilen ve ikinci olan BOTAŞ'ta oyuncuların ve teknik heyetin madalyaları ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün ve Resul Kerse tarafından verildi.
Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe'den Vaughn seçildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:19 Kaynak: AA
Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı
Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında
Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
Barcelona'nın Yıldızı Messi, Arjantin Milli Takımına Döndü