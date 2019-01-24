Fenerbahçe Kupaya Veda Etti
1 saat önce
Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Fenerbahçe
sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası
'na veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Müsabaka boyunca etkili pozisyonlar üretemeyen sarı-lacivertli ekipte Cezayirli futbolcu Islam Slimani net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 68. dakikasında Skrtel'in VAR kararı ile kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip maçın geri kalan dakikalarında pek bir varlık gösteremedi. Ersun Yanal
'ın öğrencileri aldığı bu skorla Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
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