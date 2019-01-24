Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kupaya Veda Etti

Fenerbahçe Kupaya Veda Etti

1 saat önce

Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

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Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Müsabaka boyunca etkili pozisyonlar üretemeyen sarı-lacivertli ekipte Cezayirli futbolcu Islam Slimani net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 68. dakikasında Skrtel'in VAR kararı ile kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip maçın geri kalan dakikalarında pek bir varlık gösteremedi. Ersun Yanal'ın öğrencileri aldığı bu skorla Türkiye Kupası'na veda etmiş oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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