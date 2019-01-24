Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kupaya Veda Etti

Fenerbahçe Kupaya Veda Etti

1 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan Ümraniyespor turu geçen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti. 27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena'nın pasında defansın arkasına sarkan Şener'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı. 29. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 40. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı. 43. dakikada Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 51. dakikada Recep Aydın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Atabey'in röveşata denemesi sonucunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çıkardı. 52. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasir Subaşı'nın ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 68. dakikada Skrtel'in Atabey'e yaptığı hareket sonrasında hakem Serkan Tokat, ilk önce sarı kart gösterdi. Daha VAR'a giden Serkan Tokat, Skrtel'e direkt kırmızı kart çıkardı. 84. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 89. dakikada Serkan'ın ara pasında sol kanatta topu alan Leandrinho'nun ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

---KÜNYE---

Stat: Ülker Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x (Soldado dk. 80 ?), Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Benzia x, Valbuena xx, Ayew x (Sadık dk. 69 x), Frey x (Dirar dk. 28 x), Slimani x Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Jailson, Eljif Elmas Teknik Direktör: Ersun Yanal Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir Subaşı xx, Recep Aydın xx (Bahadır dk. 80 ?), Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx, Timur Temeltaş xx, Vasilogiannis x (Muhammed dk. 61 x), Atabey Çiçek x (Leandrinho dk. 66 xx)

Yedekler: Metin, Birol, Diabang, Madinda Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Gol: Leandrinho (dk. 89) (Ümraniyespor) Kırmızı kart: Skrtel (dk. 68) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Atabey, Yasir, Timur (Ümraniyespor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

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