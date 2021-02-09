Fenerbahçe kupaya veda etti - Son Dakika

Fenerbahçe kupaya veda etti

09.02.2021 23:52
Fenerbahçe kupaya veda etti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia'dan geldi. 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Türkiye Kupası, Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe kupaya veda etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birincil hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek Can Yaman'la dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spikerden romantik paylaşım Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı
Son Dakika: Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti Son Dakika: Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti         
23:25
Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı         
23:20
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
6 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan ayrıntı! Yeni evlenen çift bebek bekliyormuş 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan ayrıntı! Yeni evlenen çift bebek bekliyormuş         
21:52
Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı         
21:27
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Gaspçı çift, 'krize girdim' yalanıyla sürücüleri soyup soğana çevirdi Gaspçı çift, 'krize girdim' yalanıyla sürücüleri soyup soğana çevirdi         
19:27
Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş         
16:08
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak         
14:56
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim         
13:01
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 00:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe kupaya veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei