Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
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Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.


İdmanın, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdiği ifade edildi.


Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:41 
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