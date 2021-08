Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak

Fenerbahçe uzun bekleyişin ardından dünyaca ünlü bir golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Arsenal'de forma giyen Alexander Lacazette ve Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Alexis Sanchez.

MESUT ÖZİL'LE TAKIM ARKADAŞI OLMUŞTU

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin hedefinde Alexis Sanchez ve Alexandre Lacazette'in olduğu iddia edildi. Bir dönem Arsenal'de Mesut Özil'in takım arkadaşı da olan Şilili yıldız, geçen sezon başında bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu. Inter ile şampiyon tamamlanan sezonda 30 maçta forma giyen Alexis, 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Yılda 7 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

LACAZETTE'İN SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

2017'de 53 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Arsenal'e transfer olan Lacazette, Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in hücumda en iyi anlaştığı isimlerdendi. Geçen sezon Premier Lig'de 31 maçta forma giyen 30 yaşındaki Fransız yıldız, 13 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Yılda 12 milyon Euro kazanan Lacazette'in Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.