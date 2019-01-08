Fenerbahçe'li Futbolcu Roman Neustadter (1)
1 saat önce
-Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter'in açıklamaları Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- Fenerbahçe
'li futbolcu Roman Neustadter'in açıklamaları Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:23 Kaynak: AA
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