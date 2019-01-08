Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'li Futbolcu Roman Neustadter (2)

Fenerbahçe'li Futbolcu Roman Neustadter (2)

2 saat önce

-Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter'in açıklamaları Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter'in açıklamaları Fenerbahçe'li futbolcu Roman Neustadter, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor
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