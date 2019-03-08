Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Lidere Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Lidere Konuk Oluyor

55 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Tek eksik Ayew

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Deplasmanda kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor.

Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
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