Fenerbahçe ligde son 17 derbide 1 kez yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe ligde son 17 derbide 1 kez yenildi

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, derbilerdeki üstünlüğünü sürdürdü.

Fenerbahçe ligde son 17 derbide 1 kez yenildi, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, derbilerdeki üstünlüğünü sürdürdü.


Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük kuran Fenerbahçe, son 17 derbide sadece 1 kez kaybetti.


Sarı-lacivertliler, son 4 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 17 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik aldı, 1 kez sahadan yenik ayrıldı.


Tek yenilgi Beşiktaş'a


Fenerbahçe, bu süreçte ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 17 maç içinde sadece yine siyah-beyazlılara kaybetti.


Fenerbahçe, söz konusu 17 derbi içinde Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildi.


Galatasaray'a ligde 10 maçtır yenilmiyor


Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bir diğer rakibi Galatasaray'a karşı da önemli bir seri yakaladı.


Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara ligde 5 yılı aşkın bir süredir maç kaybetmiyor. Rakibine son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 10 lig randevusunda Galatasaray'a karşı 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı.


Son 9 derbiyi kaybetmedi


Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Beşiktaş'a karşı 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 kaybettikten sonra sarı-lacivertliler, kupada 2, ligde ise 7 derbide yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu 9 derbide sarı-lacivertliler, biri hükmen olmak üzere iki galibiyet, yedi beraberlik aldı.


Beraberlik serisini Beşiktaş maçında bozdu


Fenerbahçe, son dönemde derbilerde aldığı beraberlik serisini Beşiktaş karşısında bozdu.  Bu maça kadar oynadığı son 6 derbiden sahadan bir puanla ayrılan sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Kalesi Kadıköy


Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Kadıköy'deki büyük üstünlüğü de devam etti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 15 yıldır iç sahada maç kaybetmediği Beşiktaş'a karşı namağlup serisini 18 maça yükseltti. Rakibine Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 18 randevuda biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı.


Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de 20 yıldır maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 22 Aralık 1999'da aldığı 2-1'lik yenilgiden sonra sarı-kırmızılılar karşısında Kadıköy'de çıktığı 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:08 
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