Fenerbahçe Lige Döndü
3 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, ara vermeden Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe
, ara vermeden Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor
'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmanda dün Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Antrenmana salonda başlayan diğer futbolcuların, daha sonra sahaya çıkarak pas ve pres çalışması yaptığı ifade edildi. İdmanın, 21 yaş altı takımının da katıldığı taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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