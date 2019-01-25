Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Lige Döndü

Fenerbahçe Lige Döndü

3 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, ara vermeden Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, ara vermeden Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda dün Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmana salonda başlayan diğer futbolcuların, daha sonra sahaya çıkarak pas ve pres çalışması yaptığı ifade edildi. İdmanın, 21 yaş altı takımının da katıldığı taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Fenerbahçe, Spor
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