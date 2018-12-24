Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamladı
8 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşması golsüz berabere tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe
karşılaşması golsüz berabere tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:13
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