Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamladı

Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamladı

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşması golsüz berabere tamamlandı.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşması golsüz berabere tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:13 

Antalyaspor, Fenerbahçe, Ekonomi
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