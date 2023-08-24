Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getiriyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Livakovic\'i İstanbul\'a getiriyor
Son Güncelleme: 24.08.2023 00:38

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Livakovic'in takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Bu transferle birlikte Fenerbahçe, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'i perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

YARIN İSTANBUL'DA

Perşembe günü saat 11.30'da Zagreb'ten özel bir jet kalkacak ve 13.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe bu uçakla Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Günler değil saatler kaldı! Fenerbahçe, Livakovic'i bu kez getiriyor

ANTRENMANA ÇIKMADI

Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Günler değil saatler kaldı! Fenerbahçe, Livakovic'i bu kez getiriyor

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getiriyor - Son Dakika


Son Dakika
00:36 Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getiriyor
00:30 Çok büyük oynuyor! Icardi'den Midtsjoe'ye harika asist
00:18 Kanseri yenen 71 yaşındaki adam, balkonda otururken parkta çıkan silahlı kavga yüzünden can verdi
23:56 Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti
23:56 Paralı askeri grubu Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek
23:54 'SENİ VURMAYA GELİYORUM'
23:46 Çanakkale'deki orman yangınında tahliye edilen köy sayısı 11'e yükseldi
22:45 Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol
22:29 ABD Başkanı Biden'den Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk sözler: Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur
22:14 Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 00:41:25. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement