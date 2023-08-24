Süper Lig devi Fenerbahçe, başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'i perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Perşembe günü saat 11.30'da Zagreb'ten özel bir jet kalkacak ve 13.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe bu uçakla Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Futbol › Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getiriyor - Son Dakika