Fenerbahçe, Livakovic\'i İstanbul\'a getiriyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'i perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

YARIN İSTANBUL'DA

Perşembe günü saat 11.30'da Zagreb'ten özel bir jet kalkacak ve 13.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe bu uçakla Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.