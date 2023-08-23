Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic transferi gecikebilir - Son Dakika

Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic transferi gecikebilir

Son Güncelleme: 23.08.2023 14:22

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde anlaşmaya varmasına rağmen Dinamo Zagreb'in talebi nedeniyle Hırvat kaleciyi bir süre daha beklemek zorunda kalabilir. Avrupa Ligi play-off maçında Hırvat eldivenin kaleye geçmesini isteyen Dinamo Zagreb'e Fenerbahçe'nin vereceği cevap bekleniyor.

Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Hırvat eldivene kavuşmak için bir süre daha bekleyebilir. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Livakovic'e Dinamo Zagreb, bir maç daha kaleyi koruması için talepte bulundu. Sarı-lacivertlilerin bu talep karşısında ne cevap vereceği merak konusu.

2 GÜN GECİKMELİ GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Livakovic, Dinamo Zagreb'in talebini kabul ederse, Hırvat kalecinin İstanbul'a bugün yapılması planlanan uçuşu 48 saat ertelenecek. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları Sparta Prag maçında Livakovic'in kalede olacağını belirtti.

LIVAKOVIC'İN MALİYETİ

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e Livakovic transferi için 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle ise 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic'in İstanbul'a gelişi suya düşebilir

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SON DAKİKA: Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic transferi gecikebilir - Son Dakika
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