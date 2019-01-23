Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Macaristan Temsilcisine Konuk Olacak

Fenerbahçe, Macaristan Temsilcisine Konuk Olacak

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Macaristan Temsilcisine Konuk Olacak, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 2. sırada yer alıyor. Sopron Basket ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında gruptaki ilk maçı Fenerbahçe 69-67 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Macaristan, Fenerbahçe, Spor
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