Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti
Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundu.


Başkan Hamdi Elcuman tarafından karşılanan Vali Günaydın, yeni teknik direktör Bülent Uygun'la görüşerek başarılar diledi. Futbolcularla da sohbet eden Vali Günaydın, hafta sonu Fenerbahçe karşısında 3 puan temennisinde bulundu. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar. Kayserispor çıkış yakalayacak" dedi.


Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, futbolculara tatlı ikramında bulunduktan sonra takım yöneticileriyle toplantı yaptı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 03:07:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]