Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Sturridge müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Sturridge müjdesi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Sturridge müjdesi

6 saat önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Sturridge müjdesi, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Elazığ'daki deprem bölgesine giden Uğurcan Çakır katılmadı.


STURRIDGE İLK KEZ...


İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez takımla çalışmalarda yer aldı.


Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 30 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Fenerbahçe, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:13 
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