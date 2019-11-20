Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'a iyi haber
Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'a iyi haber - Son Dakika Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'a iyi haber

6 saat önce

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'a iyi haber, System.String[]

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik ve taktik üzerinde duruldu.


Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Moryke Fofana, tedavilerinin ardından takımla çalışmalara katılırken Rahman Buğra Çağıran kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.


Sakatlığı nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalan Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli de çalışmalara başladı. Chaaleli'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı maç gününde netlik kazanacak.


Zimbabve milli takımından henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Lingani Hadebe, sağ bek oyuncusu Issam Chebake antrenmanda yer almadı; Gökhan Töre ise takımdan ayrı salonda çalıştı.


- Jahovic'in oğlu Lejs idmana renk kattı


Bu arada sarı-siyahlı takımın Makedon futbolcusu Adis Jahovic, antrenmana oğlu Lejs ile katıldı.


Jahovic, antrenman öncesi oğluyla bir süre futbol oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da Lejs ile yakından ilgilendi.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Orduzu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:51 
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