Fenerbahçe maçın ardından

Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Ömer Erdoğan, maça çok kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "Maalesef maçın ilk dakikalarında yediğimiz talihsiz bir gol oldu. Uyarmamıza rağmen çok tehlikeli bölgede yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyuna ortak olduk. İlk yarıya bakınca yeterince pozisyona girdiğimize inanıyorum. Sonlandırmada problem yaşadık. Savunma hattının ardına koşularda pozisyonları değerlendiremedik. Savunmadan çıkarken attığımız pasta 2'nci golü yedikten sonra işimiz iyice zorlaştı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık" dedi.

JESUS: ÖNEMLİ OLAN OYUNCULARI BİREYSEL VE KOLEKTİF OLARAK GELİŞTİRMEK

Jorge Jesus ise "3-0'lık skora baktığınız zaman rahat bir galibiyet gibi görünüyor fakat rahat bir galibiyet olmadı. Maçın ilk yarım saati dengeliydi. Rakibimiz bizi kendi yarı sahamıza hapsetti. Ama defansif organizasyonumuz kuvvetliydi. 2-0'lık skoru yakaladık" diye konuştu.

Talepkar bir teknik direktör olduğunu ifade eden Jesus, "Zaman zaman yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncular pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirmek" diye konuştu.