Fenerbahçe Maçında Çıkan Arbede Sonucu Küçük Çocuk Şoka Girdi
1 saat önce
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçında son dakikalarında çıkan olaylarda babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi.
MKE Ankaragücü- Fenerbahçe
maçında son dakikalarında çıkan olaylarda babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi. Ankara Eryaman
Stadyumu'nda oynanan, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında, son dakikalarında çıkan olaylar sonucu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedenin durulmaması üzerine taraftarlar birbirlerine koltuk fırlattı. Babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi. Polisin araya girmesi neticesinde küçük çocuk babasıyla beraber hızlı bir şekilde tribünden çıkartılarak, sahada hazır halde bekleyen 112 Hızır Acil ekiplerinin yanına götürüldü. Sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi. Küçük çocuk olayın şokundan çıkamadan babasına sarılıp göz yaşlarına hakim olamadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:51 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Maçında Çıkan Arbede Sonucu Küçük Çocuk Şoka Girdi
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