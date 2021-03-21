Fenerbahçe maçından notlar (1) - Son Dakika

Fenerbahçe maçından notlar (1)

21.03.2021 19:01
Fenerbahçe maçından notlar (1), System.String[]

Sergen Yalçın kadroyu bozmadı-Gökhan Töre haricinde eksik yok-Cenk Tosun 3 yıl sonra Vodafone Park'ta-Yönetim tam kadro takımın yanındaALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

- Sergen Yalçın kadroyu bozmadı

- Gökhan Töre haricinde eksik yok

- Cenk Tosun 3 yıl sonra Vodafone Park'ta-Yönetim tam kadro takımın yanında

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşılaşmasına Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden kadroyu bozmadan çıktı. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defans dörtlüsünde Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala'ya görev verdi. 4-1-4-1 dizilişinde defansif orta sahayı her zaman olduğu gibi Josef de Souza'ya veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını yine Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin'den oluşturdu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.Siyah beyazlıların derbi 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar."GÖKHAN TÖRE HARİCİNDE EKSİK YOKBeşiktaş derbiye bir futbolcu haricinde tam kadro çıktı. Siyah beyazlılarda bu sezon sakatlığından dolayı 15 maçı kaçıran Gökhan Töre, Gaziantep FK maçından sonra yapılan ilk idmanda sağ alt baldırından sakatlanmıştı. Tedavi süreci devam eden Töre, maç kadrosuna giremezken, başka sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Kartallar Fenerbahçe karşısına eksiksiz çıktı.CENK TOSUN 3 YIL SONRA VODAFONE PARK'TADevre arasında transfer döneminde kadroya dahil edilen Cenk Tosun, 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'a çıktı. 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun,Premier Ligde ayrıca Cyrstal Palace takımında da kiralık oynadı. Devre arası transfer döneminin son gününde kiralık olarak yeniden Beşiktaş'a dönen milli golcü, deplasmanda kupada İttifak Holding Konyaspor ve ligde Gençlerbirliği maçlarında forma giydi. Gençlerbirliği maçından sonra sakatlanan ve bir ay tedavi olan Cenk Tosun, iyileşerek takım kadrosuna dahil odu ve 3 yıl aradan sonra kendi evi sayılan Vodafone Park Stadı'nda maça çıktı.YÖNETİM TAM KADRO TAKIMIN YANINDA

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin heyecanını yerinde yaşıyor. Başta başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ olmak üzere yönetim kurulunun tamama yakını stada gelerek karşılaşmayı yerinde takip etti. Başkan Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ gündüz saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma başarılar diledi ve oyuncuları tek tek uğurladı.


Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)

Vodafone Park, Fenerbahçe, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçından notlar (1) - Son Dakika Spor


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