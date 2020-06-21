Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.

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