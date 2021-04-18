Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe maçından notlar

18.04.2021 19:03
Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklikHarun Tekin 68 gün sonraİrfan Can Kahveci eski takımına karşıFenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırındaAykut Kocaman'dan 4 değişiklikTolga Ciğerci eski takımına karşı ilk 11'deBaşakşehir'de 5 oyuncu sınırdaSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasında...

Emre Belözoğlu'ndan 2 değişiklik

Harun Tekin 68 gün sonra

İrfan Can Kahveci eski takımına karşı Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında Aykut Kocaman'dan 4 değişiklik Tolga Ciğerci eski takımına karşı ilk 11'de Başakşehir'de 5 oyuncu sınırdaSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalarken, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİKFenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Gaziantep FK mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, sakatlığı dolayısıyla ameliyat olan Altay Bayındır'ın yerine kalede Harun Tekin'e, sağ bek bölgesinde ise arka adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'ye forma verdi. Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir karşısına Harun Tekin-Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Pelkas ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.HARUN TEKİN 68 GÜN SONRAFenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır'ın antrenmanda el bileğinde kırık oluşması sonucu ameliyat edilmesinden dolayı, Emre Belözoğlu eldivenleri Harun Tekin'e emanet etti. 31 yaşındaki kaleci 68 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıktı. Tekin, son olarak 9 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yine Medipol Başakşehir'e karşı forma giymişti.İRFAN CAN KAHVECİ ESKİ TAKIMINA KARŞIMilli futbolcu İrfan Can Kahveci, bu maçla birlikte eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU KART SINIRINDAÖte yandan Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesinde 7 oyuncu kart sınırındaydı. Sinan Gümüş, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Serdar Aziz, Caner Erkin, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 37'nci haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.AYKUT KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİKMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Süper Lig'in 35'inci haftasında oynadıkları Gaziantep FK kadrosuna göre Fenerbahçe karşısında 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, sağ bekte Uğur Uçar'ın yerine Ömer Ali Şahiner'e, Epureanu'nun yerine Mahmut Tekdemir'e, Deniz Türüç'ün yerine Aleksic'e, Ba'nın yerine de Crivelli'ye şans verdi. Ev sahibi ekip mücadeleye, Volkan Babacan-Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli ilk 11'iyle başladı.TOLGA CİĞERCİ ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DEDevre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Tolga Ciğerci, eski takımına karşı sahaya ilk 11'de çıktı.BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de 5 oyuncu Fenerbahçe maçı öncesinde kart sınırında bulunuyordu. Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu, Enzo Crivelli, Ömer Ali Şahiner ve Carlos Ponck, sarı-lacivertli ekip karşısında sarı kart görmeleri halinde hafta içi oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.


Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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