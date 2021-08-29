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Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe maçından notlar

29.08.2021 21:59
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Süper Lig'de Altay ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan 3'üncü hafta mücadelesinde iki takım 83'üncü kez karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de Altay ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan 3'üncü hafta mücadelesinde iki takım 83'üncü kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe 48 kez galip gelirken, Altay 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 25 kez müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen İzmir temsilcisi, ligde Fenerbahçe ile 18 yıl sonra rakip oldu. İki takım arasında 2003 yılında Süper Lig'de oynanan son karşılaşmayı siyah-beyazlılar deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Altay o sezon küme düşmekten kurtulamamıştı. Altay ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında İstanbul'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ 19'UNCU KEZ RAKİP

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2000-01 sezonunda teknik adam olarak şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe'ye 19'uncu kez rakip oldu. Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde 18 kez Fenerbahçe'ye rakip olan Mustafa Denizli, bu randevularda sarı-lacivertlilere karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerinde ise 18 yıl giydiği Altay formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 27 maça çıktı. Denizli, futbolcu olarak Fenerbahçe'ye karşı son maçını 1982-1983 sezonunda oynadı. O karşılaşmayı Altay 1-0 kazanmıştı. Mustafa Denizli, Altay formasıyla Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

MESUT ÖZİL RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından biri olan Mesut Özil, son anda kadrodan çıkarıldı. Dün takımla birlikte İzmir'e gelen yıldız oyuncu, kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle riske edilmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun da forma giyemedi. İyileşen Mert Hakan yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİKFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçen hafta Süper Lig'de iç sahada 2-0 kazandıkları Fraport-Tav Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yendikleri maçta hat-trick yapan Enner Valencia'yı 11'e monte ederken, Samatta yedek soyundu.

ALTAY'DA BJORKANDER'DEN SİFTAHAltay'da ise sakatlığı nedeniyle ilk 2 maçta forma giyemeyen İsveçli stoper Eric Björkander, ilk kez ilk 11'de görev aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli, üçlü savunmada İbrahim, Murat ve Björkander'i oynatırken, sol kanat Martin Rodriguez kesik yedi. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen ve geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalayan Cem Özgener kadroya dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mahmut Özgener'in oğlu olan Cem, alt yaş gruplarında milli formayı da terletiyor.

TRİBÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLERAltaylı taraftarlar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Siyah-beyazlılar maraton tribününde açtıkları döviz ve pankartlarla takımlarını destekledi. Yaklaşık 5 bin Altay taraftarı tribünde yerini aldı.

KOÇ VE EKMEKÇİOĞLU YAN YANA İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, müsabakayı protokol tribününde yan yana izledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da müsabakayı takip etti. Acun Ilıcalı da tribünde yer aldı.


Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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