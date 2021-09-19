Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünlere "Vatan size minnettardır" yazılı pankart asıldı.

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok