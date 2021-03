Fenerbahçe maçından notlar (2)

- Erol Bulut 5 değişiklik yaptı

-Sarı-lacivertli ekipte 4 eksik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maçta Halil Umut Meler düdük çaldı Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 30'uncu haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Bulut, Gökhan Gönül'ün yerine Nazım'a, Novak'ın yerine Caner'e Sosa'nın yerine İrfan Can'a, Mert Hakan'ın yerine Valencia'ya, Thiam'ın yerine ise Samatta'ya görev verdi.Erol Bulut, Beşiktaş derbisine şu 11'le çıktı: " Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Osayi Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta"SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİKFenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti'nin yanı sıra maç eksiği bulunan Sinan Gümüş, Beşiktaş maçında görev alamadı.Sarı-lacivertli ekipte yer alamayan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" diye konuştu.Sinan Gümüş ise, "Bugünkü maçımızda maalesef olamayacağım. Takımımıza çok başarılar diliyorum! Haydi Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDUSarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedekler arasında yer aldı. Ligin 30'uncu haftasına Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta yedek soyundu.İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DEFenerbahçe'nin devre arasında Medipol Başakşehir'den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de görev aldı. Ligde oynanan Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan İrfan Can, derbi maçta 11'de görevlendirildi. CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11'DESarı-lacivertli ekipte Trabzonspor öncesinde teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin, 4 maç sonra 11'de yer aldı. Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ise sonradan oyuna dahil oldu. Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un forma vermesi ile yeniden 11'e döndü.ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER STATTAFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini takip etmek üzere Vodafone Park'a geldi. Başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. 21 Mart Dünya Down Sendroumu Farkındalık Günü sebebiyle, down sendromlu 60 m uzun atlama Avrupa üçüncüsü Rıdvan Yalçın, 200 m gülle atma Avrupa şampiyonu Furkan Demir ve 100 m uzun atlama dünya üçüncüsü Merve Uzun ile birlikte stada gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı birlikte takip etti. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Vodafone Park'ta karşılaşmayı izledi.BÜLENT YAVUZ İLE ERHAN ÖNAL UNUTULMADI

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde vefat eden; Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Erhan Önal unutulmadı. Yavuz ve Önal için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.