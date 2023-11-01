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Maça günler kala fitili ateşleyen Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye fena gözdağı: Kazanmaya gideceğiz - Son Dakika

Maça günler kala fitili ateşleyen Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye fena gözdağı: Kazanmaya gideceğiz

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:02

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına konuştu. Takımının iyi gittiğini belirten Avcı, ''Trabzonspor, her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek'' dedi.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe maçındaki hedeflerinden de bahsetti.

"DAHA İYİ OLACAK"

Takımını değerlendiren Avcı, "Şu an itibariyle iyi. Daha iyi olacak. Biraz felsefeyi, biraz geri bildirimleri, biraz yaptıklarımızı dershane gibi bunu çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandırmak için. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Planı var, savunması, hücumu var. Her şeyi var. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, daha iyi olmamız gerekiyor ama çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Başarılı teknik adam deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için ise, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği, kafasını çevirdikleri bir alan. Seyir zevki açısından keyifli, fair-playin olduğu bir maç olur. Trabzonspor, her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Maça günler kala fitili ateşleyen Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye fena gözdağı: Kazanmaya gideceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maça günler kala fitili ateşleyen Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye fena gözdağı: Kazanmaya gideceğiz - Son Dakika
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