Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe- Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep- Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor