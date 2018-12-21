Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Maçını Kazanmak İstiyoruz"

Fenerbahçe Maçını Kazanmak İstiyoruz"

4 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Maçını Kazanmak İstiyoruz
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi.

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçını değerlendirdi.

Korkmaz, ligin ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe ile zor bir karşılaşma yapacaklarını belirterek, "Cezalı ve sakat oyuncularımız olması nedeniyle en ideal 11 için çalışıyoruz. Şunun altını çizmem lazım, kesinlikle çok koşmamız, çok mücadele etmemiz ve en önemlisi takım halinde oynamamız lazım. En büyük artımız, sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı mücadele vereceklerini dile getiren Korkmaz, " Türkiye'nin büyük, şampiyon kulüplerinden biriyle oynayacağız. Fenerbahçe'nin mevcut durumu aldatıcı olabilir. Sezonun ikinci yarısı farklı olacaktır ama biz evimizde kazanmak istiyoruz. Onlar için ne kadar zorsa, bizim için de zor. Maçlar hep zorlu, mücadeleli geçiyor. Sezon boyunca bütün halinde oynayan, rakibinden fazla mücadele eden takımlar kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik'in kart cezalısı, Mevlüt Erdinç ile Charles'in ise sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini aktaran Korkmaz, sağlık durumu takip edilen Doukara'nın da bu karşılaşmada oynama şansının az olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:29 Kaynak: AA

Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Fenerbahçe, Spor
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