Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor

Fenerbahçe maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Fenerbahçe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada mücadelenin ortada geçtiğini belirterek, "Maça istediğimiz gibi başlayamasak da yediğimiz golden sonra kendimize geldik ve oyunu dengeledik. Sonunda da duran toptan gol bularak beraberliği yakaladık. İyi mücadele ettik. Her şey kontrolümüzde planladığımız gibi gidiyordu. İkinci yarıda pozisyon vermedik. İlk yarıda da 1-2 pozisyon dışında çok net pozisyon vermedik. 3'üncü bölgede çabuk çoğalabilseydik sonuç alabilirdik. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz gol yedik. Fenerbahçe golü attı maçı kazandı, belki ikinci golü biz atsak biz kazanacaktık. En az 1 puan ya da 3 puan almak ve taraflarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Bugün elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama net olarak söylüyorum mağlubiyeti hak etmedik" dedi.

ERSUN YANAL: BUGÜN SKOR KAZANDI

Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir kulüp olduklarını kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Oyunun birçok yönünü iyi oynayan takımız. Kaybettiğimizde de iyi oynadığımız maçlar vardı ve bunları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Şu anda skor haklı. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Özellikle iki oyuncumuza yapılan ciddi sertlikler var. Onların sakatlanmaması bizim adımıza sevindirici oldu. Oyunun en doğrularını yapmaya çalışırken rakiplerimiz bizi sert oynayarak durdurmaya çalışacaklar. Fenerbahçe futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir kulüp. Birçok kazanabileceğimiz maç ya berabere bitti ya da kazanamadık. Bizim daha fazla puan almamız gerekiyordu. Alabilirdik de" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsmail Kartal'ın açıklamaları

?- Ersun Yanal'ın açıklamaları


İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı
Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var

Son Dakika Haberleri
01:55 Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika Spor
01:40 Manchester City 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 04:35:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]