Fenerbahçe maçının ardından

İyi bir oyun oynadıklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İyi başladık maça. Pozisyonlar da yakaladık. Kazanabilirdik, erken gol veya golleri bulabilseydik. Sonra yine 1-0 öne geçmemize rağmen koruyabilmemiz gerekiyordu. Fakat Emre özel ve önemli bir oyuncu. Girdiğinde kimin önüne gelirse iyi kapatalım dedik. İyi pas atıyor ve gol vuruşu yapıyor. Bir tanesinde yakaladı ve attı. 8'inci günümüzde 3'üncü maçımızı oynuyoruz, kolay değil. Sakatlıklar vermeye başladık, çok normal. Planlama yaparken aslında bunların göz önünde bulundurulması gerekirdi. Bütün takımlar için bu sıkıntılar yaşanacak, yaşanıyor. Daha sonra anlamsız bir şekilde 9 gün bir aramız oluyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Soner uzun bir süre sonra oynamasına rağmen oldukça iyi mücadele etti. Pozisyonlar da yakaladı. Keşke atabilseydi bir tanesini. Sonlara doğru oyunculuğu değişikliği hakkımızı sakatlıklardan dolayı kullanmak zorunda kaldık. Fabricio'yu çıkardıktan sonra ikinci oyuncu değişikliği yapacaktık ama hakem çabuk başlattı oyunu, bir anlaşmazlık oldu. Son hakkımız kalmıştı iki oyuncu değiştirip beklemek istiyordum. Hakem çabuk başlatınca bizim bir hakkımız gitti. Takım yoruldu, iki kişiyi değiştireceğim ondan sonra hakkımız kalmayacak, ya sakatlık olursa 10 dakika Fenerbahçe'ye karşı bir kişi eksik oynarsak maçı kazanma şansımız çok zor. Dolayısıyla bekletmek zorunda kaldık kenarda oyuncuları, o arada gol yedik? diye konuştu.