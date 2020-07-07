Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Oyuncu eksikliklerinin sistemlerini bozduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, 'Maça iyi başlamadık. Stoper konusunda sıkıntılarımız vardı. Jailson'u denedik. Bireysel hatalardan gol pozisyonları verdik. Bu sefer oyunu toparlayamadık. İki haftadır oyun sistemiz baya oturmuştu. Fakat oyuncu eksiklileri bu sistemi bozuyor. İkinci yarıda bunu toparladığımızı düşünüyorum. Top yüzde 70 bizdeydi. 110 kilometre koşmuşuz. Bunu da değerlendirmek lazım. 110 km koşan takım normalde yüzde 70 top sizdeyse normalde bu kadar koşmamamız gerekiyordu çok sıcak bir havaydı. Gençlerbirliği'nin bireysel hatadan bulduğu bir gol var. Onun dışında bir pozisyonu yok. Bizim kaçırdığımız goller var. Beraberliği sağladık fakat bir türlü galibiyet golünü atamadık. Penaltı pozisyonu diye bir pozisyon izledik fakat tam net göremedik. Orada Gary'nin o golü atması gerekiyordu. İstanbul'a dönüyoruz Sivasspor maçına iyi hazırlanıp üste tutunmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU BU AKŞAM İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK

İyi bir oyun oynadıklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İyi başladık maça. Pozisyonlar da yakaladık. Kazanabilirdik, erken gol veya golleri bulabilseydik. Sonra yine 1-0 öne geçmemize rağmen koruyabilmemiz gerekiyordu. Fakat Emre özel ve önemli bir oyuncu. Girdiğinde kimin önüne gelirse iyi kapatalım dedik. İyi pas atıyor ve gol vuruşu yapıyor. Bir tanesinde yakaladı ve attı. 8'inci günümüzde 3'üncü maçımızı oynuyoruz, kolay değil. Sakatlıklar vermeye başladık, çok normal. Planlama yaparken aslında bunların göz önünde bulundurulması gerekirdi. Bütün takımlar için bu sıkıntılar yaşanacak, yaşanıyor. Daha sonra anlamsız bir şekilde 9 gün bir aramız oluyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Soner uzun bir süre sonra oynamasına rağmen oldukça iyi mücadele etti. Pozisyonlar da yakaladı. Keşke atabilseydi bir tanesini. Sonlara doğru oyunculuğu değişikliği hakkımızı sakatlıklardan dolayı kullanmak zorunda kaldık. Fabricio'yu çıkardıktan sonra ikinci oyuncu değişikliği yapacaktık ama hakem çabuk başlattı oyunu, bir anlaşmazlık oldu. Son hakkımız kalmıştı iki oyuncu değiştirip beklemek istiyordum. Hakem çabuk başlatınca bizim bir hakkımız gitti. Takım yoruldu, iki kişiyi değiştireceğim ondan sonra hakkımız kalmayacak, ya sakatlık olursa 10 dakika Fenerbahçe'ye karşı bir kişi eksik oynarsak maçı kazanma şansımız çok zor. Dolayısıyla bekletmek zorunda kaldık kenarda oyuncuları, o arada gol yedik? diye konuştu.


Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor
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