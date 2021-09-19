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Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe maçının ardından

19.09.2021 22:29

Fenerbahçe maçının ardındanPereira: Skordan mutlu değilizKocaman: 3 puan bizi sevindirdiİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe maçının ardından

Pereira: Skordan mutlu değiliz

Kocaman: 3 puan bizi sevindirdi

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

PEREIRA: SKORDAN MUTLU DEĞİLİZ

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirten Pereira, "Bir önceki maçın yansımaları oldu. Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik, yüksek konsantre ve bizi yoran bir maçtı. Maçın ardından seyahat etmek ve az uyumaları da oyuncuları yordu. Baskı yapmakta geç kaldık. Doğru kararlar veremedik. Normal şartlarda kazanma şansımız yüksekti. Bu skordan dolayı mutlu değiliz. Avrupa maçlarından sonra bugün gördük ki Galatasaray da kaybetti, Beşiktaş maçı son anda çevirdi" dedi.

"OYUNCULAR MAKİNE DEĞİL"

Maç kadrosunda yaptığı değişikliklerin oyuncuları sakatlıktan korumak için olduğunu söyleyen Pereira, "Şunu garanti edebilirim ki sakatlanan oyuncularımız olacaktı ve maçı da kaybedecektik. Yediğimiz goller yorgunluk nedeniyle yediğimiz goller. Oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Bu rotasyon yapılmalı, oyuncular makine değil. Henüz 10'uncu dakikada Almanya'da forma giyen bazı oyuncular sıkıntı yaşadıklarını söyledi" açıklamasında bulundu.

"DAHA ÇOK DİNLENMELİYİZ"

Yoğun bir dönemden geçtiklerini söyleyen Pereira, "Tabii ki geleceği göremem. Olimpiakos karşısında elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa'ya karşı da elimizden geleni yapacağız. Sakatlıktan dönen oyuncular istediğimiz seviyede değil. Size o maçlarla ilgili söz veremem ama futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Daha çok dinlenmeliyiz. Frkanfurt maçından sonra futbolcular uyuyamadılar ve erkenden dönmemiz gerekti. İstanbul'a geldiğimizde de süresini en aza indirmeye çalıştık. Dinlenmek için süremiz azdı. Vücut olarak sahadaydık ama ruhen değildik. Bu problem Türk takımları için geçerli değil. PSV de Feyenoord'a karşı kaybetti. Atalanta'nın da maçını izledim, onlar da çok zorlandı. Bunlar sadece örnek. Yoğun geçen maçların faturasını ödeyebiliyorsunuz ve sadece Türkiye'de olmuyor. Bu tempoya alışık değiliz ama yüksek tempoya alışacağız, ama süre gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ROTASYON YAPMAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Futbolcuların dinlenmesi gerektiğine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Rotasyon yapmamanız mümkün değil. Yapmazsak problemler, sakatlar atacak. Takımın tamamını değiştiremezsiniz ama dinlenmiş oyuncular oynamalı. Bazen bu sonuç verir, bazen vermez. Fizyolojik olarak insan vücudu dinlenmeli" dedi.

"TARAFTARLAR BU TAKIMA GÜVENSİNLER"

Pereira, taraftara da şu mesajı verdi:

"Geldiğimiz günden bugüne 14 maç oynadık ve ilk kez kaybettik. Çok iyi çalışan bir takımız ve şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarın şüphesi olmasın. Trabzonspor Avrupa'da olmadığı için biraz daha avantajlı ama önümüzde uzun bir yol var, 3 puan gerideyiz. Çok odaklanmış durumdayız, şampiyonluk yarışında bu takım gereken cevabı sahada verecek. Avrupa'da da en iyi performansını bu takım gösterecek. Çok çalışıyoruz. Yoğun tempoya alışacağız. Sakat olan oyuncular iyileşecek. Bu takıma güvensinler."

KOCAMAN: 3 PUAN BİZİ SEVİNDİRDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, çok önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe iyi başladı, ligde bulunduğumuz durumdan dolayı mutlaka galibiyet almamız gereken bir haldeydik. 4 maçtan sıfır puanla ayrılmak gerilimimizi arttırdı. Fenerbahçe'nin Almanya'da başaltı bir takımla oynaması, enerjisini toplaması için sıkıntı olacağını düşünüyorduk. Oyunun avantajları ve dezavantajları vardı. Golü bulduk. İkinci yarı daha çok topun peşinde koştuk. Fenerbahçe gelmeye çalıştı. Oyun etkinliği pozisyon etkinliğine dönmedi. Kritik süreçte, ligin dominant takımlarından birine karşı 3 puan almak bizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

"ROTASYON OLMASI GEREKİYOR"

Fenerbahçe'nin birçok değişiklikle sahaya çıkmasını değerlendiren Kocaman, "Rotasyon olması gerekiyor, ilerleyen haftalarda takıma yük biniyor. Gerçekte olması gereken bu" dedi.

Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika


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