SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

13.03.2022 22:12

Fenerbahçe maçının ardındanKartal: Taktik anlamında önemli bir yükselişimiz varMateos: Oyundan memnunuzEngin ANAK - Semih ERSÖZLER / ALANYA (Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe maçının ardından

Kartal: Taktik anlamında önemli bir yükselişimiz var

Mateos: Oyundan memnunuz

Engin ANAK - Semih ERSÖZLER/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti. Kartal, 'Son 5-6 haftadır lig maçlarında yükselen bir grafiğimiz var. Teknik, fizik, taktik ve oyun anlamında üstüne koyan bir takımım var. Oyuncularımın ve takımın taktik anlamında önemli bir yükselişimiz var. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oldu. 2-0, 2-2 beraberliği yakaladı rakip, daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık. Maçı 5-2 kazandık. Sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun gol atması, sonradan oyuna girmelerine rağmen katkı verdiler. Bugün iyi bir takıma karşı 5 gol attık ama önce ve sonra 5-6 tane gol olabilecek yüzde 100 pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da vardı' dedi.

"ARDA BİZİM EVLADIMIZ"

Kadroda 6 oyuncusu olmamasına rağmen elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak 5 gollü bir galibiyet aldıklarını belirten Kartal, 'Oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda'ya gelirsek, Fenerbahçe lig tarihinin en genç oynayıp gol atan oyuncusu olduğunu söyledi bana ekibim. Arda bizim evladımız hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir. Arda'yı doğru zamanda oyuna alarak, planlayarak, onu oyuna aldık. Tam onun oynayacağı ortam vardı. O da gereğini yaptı bir gol bir asist, bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık, geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladımız ona da ayrıca teşekkür ediyorum' diye konuştu.

"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Maçtaki 3'üncü gollerinin tesadüf gibi göründüğünü fakat çalışılmış olduğunu ifade eden Kartal, şöyle dedi: 'Geldiğimiz günden bu yana ekibimle tüm rakiplerimizi iyi analiz ettik ve sıkı bir şekilde çalıştık. Mesela ikinci yarıda ilk attığımız gol insanlara tesadüf gelebilir. Kaleci uzun vurdu gol attı diye düşünebilirsiniz. Biz buna çalıştık. Alanyaspor'u çok iyi analiz ettik. Çalışmamızın karşılığını da aldık. Sonuçta Alanyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Oyuncularımın çok iyi futbol oynadıkları için ve 5 gollü galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum.'

"HER OYUNCUM BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Bir gazetecinin 'Mesut Özil ve Arda Güler arasındaki forma rekabeti hakkında ne söylemek istersiniz, bu oyunculara sahip olmak nasıl duygu' sorusuna Kartal, 'İki değil 3 tane, bir de İrfan Kahveci var. Mesut var, Arda var. Bunlar üst düzey oyuncular. Ben böyle oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum, gururluyum. Her oyuncum benim için değerli. Ne zaman nerede kimin oynayacağını planlıyoruz. Bazılarını oynatmıyorum, onlarla konuşuyorum, ikna ediyorum bu konuda. Onlar da bana yardım ediyorlar. 'Tamam hocam' diyorlar. Karşılıklı anlaşarak medeni şekilde sorun çıkmadan işimizi yapıyoruz. Onlar da destek oluyorlar? karşılığını verdi.

MATEOS: OYUNDAN MEMNUNUZ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise futbolda bazen performans ve sonucun birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mateos, 'Her ne kadar bugünkü maçı kaybetmiş olsak bile performans aslında istediğimiz gibiydi. İlk yarıda 1-0 geriye düştük. Yediğimiz ilk golü nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Şanssızlık diyebilirim bizim için. Fenerbahçe ilk yarıda savunmayı önde tuttu. İlk yarıda tehlikeli olamadık. İkinci yarının hemen başında gol yedik. Bu dakikadan sonra bir risk almamız lazımdı ya da maçı 2-2'de tutmamız lazımdı. Galibiyeti istediğimiz futbolumuzla oyuna devam etmeye çalıştık. 4'üncü golde kaleci 1 metre kadar topu dışarıda vurdu. Söylememize rağmen herhangi bir VAR kontrolü bile gerçekleşmedi. 5'inci golde biz kulübeden çok net şekilde faul olduğunu gördük ancak hakemlerimiz burada da devam ettiler' dedi.

Geçen hafta gol atan isimlerin bu hafta neden ilk 11'de olmadığı sorusuna cevap veren Felipe Sanchez Mateos maçı düşünerek oyunlarına göre oyuncuları tercih ettiklerini söyledi. Mateos, 'Amacımız topu kontrol etmek adınaydı. Bu 11'i oluştururken hem taktiksel yönden avantaj sağlayacak hem de hazır oyuncuları tercih ettik. Bugün kazanmış olsaydık futbolun dahisi olarak adlandırılacaktık. Skordan ayrı olarak söylüyorum, bugün takımın gösterdiği performanstan memnunuz. Maç performansının yanı sıra antrenmanlardaki performanslar da bizim için önemli. Oğuz gol attı diye sürekli ilk 11'de başlatamayız. Çok iyi bir takımımız var. Oyuna giren her oyuncu galibiyete katkıda bulunuyor. Bugün Tayfur oyuna girip 2 gol attı. Seçim yapmak zor oluyor, biz de maça ve taktiğimize uygun oyuncumuzu seçmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

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Kaynak: DHA

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