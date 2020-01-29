Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği : Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa : Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor : Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor : Mete Kalkavan

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu