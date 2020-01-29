Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık - Son Dakika Spor

Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

6 saat önce

Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık, System.String[]

Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu


Ali Palabıyık, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
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