Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:31 Ocak Cuma: 20.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy1 Şubat Cumartesi: 14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Ümit Öztürk20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık2 Şubat Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: Halil Umut Meler16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu