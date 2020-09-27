Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlenecek.İki takımın derbide sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde: GALATASARAY: Fatih Öztürk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Falcao
FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:06 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor