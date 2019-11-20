Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric, özel program dahilinde çalışırken, milli takımlardan dönen Garry Rodrigues ve Zanka yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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