Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.


Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric, özel program dahilinde çalışırken, milli takımlardan dönen Garry Rodrigues ve Zanka yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:06 
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