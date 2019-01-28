Fenerbahçe-Malatyaspor Maçında Var Bülent Yıldırım
1 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe
'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım
oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık
düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy
ve Serkan Olguncan
yapacak. Ülker Stadı
'nda oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak Koray Gençlerler yer alacak.
Fenerbahçe-E.Y. Malatyaspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım, Galatasaray
'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
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