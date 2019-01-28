Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Malatyaspor Maçında Var Bülent Yıldırım

Fenerbahçe-Malatyaspor Maçında Var Bülent Yıldırım

1 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.

Fenerbahçe-Malatyaspor Maçında Var Bülent Yıldırım, System.String[]
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak Koray Gençlerler yer alacak.

Fenerbahçe-E.Y. Malatyaspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 60 - Fenerbahçe: 68 Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1

Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim Trabzonspor - Başakşehir Maçının Hakemi Halil Umut Meler'e Bu Hafta Maç Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:13:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Malatyaspor Maçında Var Bülent Yıldırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]