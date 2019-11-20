Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse ile Vedat Muriç özel program dahilinde çalışmalarını gerçekleştirirken, milli takımlardan dönen Rodrigues ile Zanka rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:52 Kaynak: DHA
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