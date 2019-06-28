Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:54 Kaynak: DHA
, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Werder Bremen
kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.
Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul
'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."
- İstanbul
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