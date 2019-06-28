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Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı

18 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve ön sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, gelecek hafta İstanbul'da detaylı sağlık kontrolünden geçecek Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:21 Kaynak: AA
Werder Bremen, Fenerbahçe Kulübü, Spor
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