Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı
18 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:21 Kaynak: AA
, Werder Bremen
ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı ve ön sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, gelecek hafta İstanbul
'da detaylı sağlık kontrolünden geçecek Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
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