Fenerbahçe, medipol başakşehir'e hazır
43 dakika önce
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:17 Kaynak: DHA
, Medipol Başakşehir
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nda teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleşen idman saat 17.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi. Yarın 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Kayserispor, Adebayor ile anlaştı! Transferi başkan açıkladı Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi Ali Koç'tan Kolarov ve Gustavo transferleri için flaş karar! Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı