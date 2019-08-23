Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e hazır
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e hazır

1 saat önce

Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idman saat 17.30'da başladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e hazır, System.String[]

Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idman saat 17.30'da başladı.


Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.


Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.


Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:12 
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