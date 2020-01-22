Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un - Son Dakika

Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un

6 saat önce

Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un, System.String[]

Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

(İHA)

Fırat Aydınus, Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem
Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano, Gremio'ya dönüyor Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]