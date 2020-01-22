Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un - Son Dakika

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Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un
6 saat önce
Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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