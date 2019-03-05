Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir
ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde ve teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki idmana 21 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.
Oyuncular, salondaki egzersiz programının ardından sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, bireysel ve taktiksel çalışmalarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:18 Kaynak: AA
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