Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ve teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana 21 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

Oyuncular, salondaki egzersiz programının ardından sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, bireysel ve taktiksel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
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