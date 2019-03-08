Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

42 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın rakip sahada Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın rakip sahada Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenman sonrası tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
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