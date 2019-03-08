Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır
42 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın rakip sahada Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın rakip sahada Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.
Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin antrenman sonrası tesislerde kampa girdiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:30 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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