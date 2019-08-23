Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

36 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanı, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:24 Kaynak: AA
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