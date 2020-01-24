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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:17
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