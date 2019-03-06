Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Sarı lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmaları yaptı. İkinci bölümde üst sahaya geçen oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı.



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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