Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliği zorunlu olarak yaptı.

Buruk, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan ve cezalı duruma düşen Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verdi.

Okan Buruk, takımını sahaya, Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia ve Crivelli ilk 11'iyle sürdü.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye karşı sahada

Turuncu-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna kattığı Mehmet Topal, bu mücadelede ilk 11'de yer aldı.

Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı bir başka eski Fenerbahçeli Martin Skrtel de yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir kalesini koruyan eski oyuncuları Mert Günok ve turuncu-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapan eski golcüleri Pierre Webo'yu tribünlere çağırarak alkışladı.

Medipol Başakşehir'i taraftarları yalnız bırakmadı

Medipol Başakşehir'i deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı zorlu maçta taraftarları yalnız bırakmadı.

Ülker Stadı'ndaki mücadelede, 500'ün üzerinde Medipol Başakşehirli taraftar, kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.